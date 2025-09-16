Владимир Путин
Регион
16 сентября, 10:41

Опасные паразиты снова атакуют: В Москве вспыхнула вторая волна клещей

В Москве началась осенняя волна активности клещей

Обложка © Life.ru

В Москве началась «вторая волна» активности клещей. Как сообщили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды, насекомые плохо переносят летний зной, но осенняя прохлада и высокая влажность создают для них идеальные условия.

По данным специалистов, сезонная активность паразитов может продолжаться с конца августа до ноября, пока первые заморозки не отправят их в спячку.

Жителям столицы напомнили о мерах предосторожности: носить одежду с длинными рукавами и плотными манжетами, использовать головные уборы и репелленты. Также рекомендуется заправлять штаны в высокую обувь и тщательно проверять тело и одежду после прогулок на природе.

По данным Роспотребнадзора, в столичном регионе клещи могут переносить такие опасные заболевания, как клещевой энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма) и анаплазмоз. Чаще всего в Подмосковье фиксируются случаи боррелиоза, тогда как вирусный энцефалит встречается реже, но считается более опасным для здоровья. Медики напоминают: при укусе важно как можно быстрее удалить паразита и обратиться к врачу, чтобы пройти обследование и при необходимости профилактическое лечение.

