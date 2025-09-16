Опасные паразиты снова атакуют: В Москве вспыхнула вторая волна клещей

В Москве началась «вторая волна» активности клещей. Как сообщили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды, насекомые плохо переносят летний зной, но осенняя прохлада и высокая влажность создают для них идеальные условия.

По данным специалистов, сезонная активность паразитов может продолжаться с конца августа до ноября, пока первые заморозки не отправят их в спячку.

Жителям столицы напомнили о мерах предосторожности: носить одежду с длинными рукавами и плотными манжетами, использовать головные уборы и репелленты. Также рекомендуется заправлять штаны в высокую обувь и тщательно проверять тело и одежду после прогулок на природе.