Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 02:49

Метеоролог назвал дату окончания бабьего лета в европейской части России

Вильфанд: Осенняя погода придёт в европейскую часть России к концу недели

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

К концу недели осенняя облачная погода установится в европейской части России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд,

По словам метеоролога, 16 и 17 сентября температура воздуха днём в центре европейской части страны останется в пределах +21…+23 градусов. Сильных осадков не прогнозируют до конца недели.

«С конца недели уже более облачная погода, которая более ассоциируется с понятием осень»,приводит комментарий синоптика «РИА Новости».

Специалист отметил, что с 18 сентября прогнозируют увеличение облачности. Дневные температуры снизятся до +16…+18 градусов. В пятницу и выходные температура опустится до +16…+17 градусов, местами возможен небольшой дождь. В ночь на 16 сентября в Москве ожидают +8…+10 градусов, в выходные будет +10…+12 градусов.

В Москве зафиксировано рекордно высокое атмосферное давление
В Москве зафиксировано рекордно высокое атмосферное давление

Вместе с тем, первый снег уже выпал в ряде сибирских регионов, включая Красноярский край, Тыву и Республику Алтай ещё 14 сентября. Синоптики предупредили о предстоящих заморозках в ряде частей страны. Так, по прогнозам, в Тюмени в период с 15 по 17 сентября столбики термометров могут опуститься до отметки в минус пять градусов.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Погода
  • Роман Вильфанд
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar