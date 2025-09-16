Метеоролог назвал дату окончания бабьего лета в европейской части России
Вильфанд: Осенняя погода придёт в европейскую часть России к концу недели
Обложка © Life.ru
К концу недели осенняя облачная погода установится в европейской части России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд,
По словам метеоролога, 16 и 17 сентября температура воздуха днём в центре европейской части страны останется в пределах +21…+23 градусов. Сильных осадков не прогнозируют до конца недели.
«С конца недели уже более облачная погода, которая более ассоциируется с понятием осень», — приводит комментарий синоптика «РИА Новости».
Специалист отметил, что с 18 сентября прогнозируют увеличение облачности. Дневные температуры снизятся до +16…+18 градусов. В пятницу и выходные температура опустится до +16…+17 градусов, местами возможен небольшой дождь. В ночь на 16 сентября в Москве ожидают +8…+10 градусов, в выходные будет +10…+12 градусов.
Вместе с тем, первый снег уже выпал в ряде сибирских регионов, включая Красноярский край, Тыву и Республику Алтай ещё 14 сентября. Синоптики предупредили о предстоящих заморозках в ряде частей страны. Так, по прогнозам, в Тюмени в период с 15 по 17 сентября столбики термометров могут опуститься до отметки в минус пять градусов.