Метеоролог назвал дату окончания бабьего лета в европейской части России

К концу недели осенняя облачная погода установится в европейской части России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд,

По словам метеоролога, 16 и 17 сентября температура воздуха днём в центре европейской части страны останется в пределах +21…+23 градусов. Сильных осадков не прогнозируют до конца недели.

«С конца недели уже более облачная погода, которая более ассоциируется с понятием осень», — приводит комментарий синоптика «РИА Новости».

Специалист отметил, что с 18 сентября прогнозируют увеличение облачности. Дневные температуры снизятся до +16…+18 градусов. В пятницу и выходные температура опустится до +16…+17 градусов, местами возможен небольшой дождь. В ночь на 16 сентября в Москве ожидают +8…+10 градусов, в выходные будет +10…+12 градусов.