13 сентября, 15:26

В Москве зафиксировано рекордно высокое атмосферное давление

Обложка © Life.ru

В Москве атмосферное давление побило рекорд 10-летней давности, вновь обновив суточные показатели. Об этом сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его мнению, скачок давления может продолжиться и 14 сентября.

«Сегодня, в 8 часов утра [мск] на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, атмосферное давление достигло отметки в 762,9 мм рт. ст., что на 0,1 мм рт. ст. выше, чем было в этот день ровно 10 лет назад. Таким образом, в Москве обновлён суточный рекорд высокого атмосферного давления»,  написал он.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что атмосферное давление в Москве взлетело почти до отметки в 763 мм рт ст, что стало рекордным показателем за 10 лет. Аналогичные значения наблюдались лишь в 2015 году.

