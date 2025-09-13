В Москве зафиксировано рекордно высокое атмосферное давление

В Москве атмосферное давление побило рекорд 10-летней давности, вновь обновив суточные показатели. Об этом сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его мнению, скачок давления может продолжиться и 14 сентября.

«Сегодня, в 8 часов утра [мск] на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, атмосферное давление достигло отметки в 762,9 мм рт. ст., что на 0,1 мм рт. ст. выше, чем было в этот день ровно 10 лет назад. Таким образом, в Москве обновлён суточный рекорд высокого атмосферного давления», — написал он.