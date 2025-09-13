Единый день голосования
13 сентября, 08:00

Осень наступает: Первые заморозки пришли в Подмосковье

Обложка © Life.ru

В Московском регионе зафиксированы первые заморозки, пока что низкие температуры касаются лишь ночного времени, а днём столбик термометра показывает вполне приличные тёплые значения. Такой информацией поделился синоптик Михаил Леус.

«Минувшей ночью, впервые в осеннем сезоне, на территории столичного региона отмечены заморозки. Своё звание «полюса холода» Подмосковья подтвердили Черусти, там ночной минимум составил -0,8°. В Москве минимальная температура воздуха составила +6,5° это самая холодная ночь в столице с начала сентября. В Новой Москве, в Михайловском было всего +1,7°», — отметил он.

Заморозки не обошли стороной и другие районы Центральной России. Так, в Костромской области температура опустилась ночью ниже нуля. В Приволжском округ тоже наблюдались отрицательные значения. И, наконец, небольшой минус был в Нижегородской области, Марий Эл, а также в Удмуртии, в Кировской области, в Пермском крае, Оренбургской области и в Башкирии.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что приход золотой осени в Москве стоит ожидать с наступлением астрономической осени в последней декаде сентября.

