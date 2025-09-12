Перелом погоды: Синоптик рассказал, как долго продлится бабье лето в Москве и Петербурге

Жителей Москвы и области ожидает продолжение бабьего лета минимум до среды, 17 сентября, уверен синоптик Александр Ильин. По его словам, благодаря влиянию устойчивого антициклона сохранится солнечная и сухая погода с температурой воздуха в диапазоне от +17 до +22 градусов.

До 17 сентября включительно осадков не предвидится, хотя в отдельные дни может наблюдаться переменная облачность, при этом солнце останется доминирующим на небе. Атмосферное давление в субботу, 13 сентября, достигнет 765 мм ртутного столба, что является рекордным показателем для второй половины сентября с середины прошлого века.

А вот перелом погоды ожидается в четверг, 18 сентября, когда с приходом дождей температура воздуха снизится до +14…+16 градусов. Ветер в выходные будет южным с порывами до 5-10 м/с, а к середине недели повернёт на запад и усилится до 4-7 м/с. К следующим выходным, 20-21 сентября, в столичном регионе возможно похолодание до +7…+12 градусов с дождями.

Что касается Санкт-Петербурга и Ленинградской области, там бабье лето там продлится до понедельника, 15 сентября. Эксперт подчеркнул, что антициклон пока сдерживает приближающийся с запада циклон, однако уже во вторник, 16 сентября, жителей Северной столицы ждут первые осадки.

«Осадки не принесут немедленного похолодания — температура сохранится на уровне +19…+22 градусов благодаря тёплому фронту. Солнечная погода сохранится в выходные 13-14 сентября и в понедельник», — отметил собеседник URA.ru.