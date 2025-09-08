Эколог раскрыл причину резкого химического запаха в Петербурге

Причиной резкого химического запаха в Санкт-Петербурге стали неблагоприятные метеорологические условия, уверен директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов. По его словам, из-за данных условий загрязнения атмосферы не рассеиваются ветром и не поднимаются с поверхности земли в высокие слои атмосферы.

«Для Петербурга это нехарактерное явление с его ветреным и дождливым климатом. В Омске, Красноярске давно привыкли к режиму НМУ — неблагоприятных метеорологических условий. Казалось бы, НМУ — штормовой ветер, ливень и так далее. Нет, как раз наоборот. Тишь да гладь», — объяснил эксперт

Одной из причин НМУ может быть температурная инверсия — аномальное явление, при котором температура воздуха с высотой в атмосфере растёт, а не снижается, как обычно. В нормальных условиях температура воздуха уменьшается с высотой над землёй, однако при определённых метеоусловиях происходит обратное: город оказывается «накрыт» так называемой «тёплой крышкой», из-за чего нагретый воздух с поверхности не поднимается вверх и загрязнения остаются в нижних слоях атмосферы, отметил собеседник RT.