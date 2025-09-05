Утро петербуржцев началось с коллапса на оранжевой ветке метро
Утром 5 сентября на оранжевой ветке петербургского метро произошёл сбой, из-за чего пассажиров высаживали из поездов, направлявшихся в центр города. Об этом сообщает 78.ru.
Обстоятельства инцидента устанавливаются. По информации пресс-службы метрополитена, причиной сбоя стала техническая неисправность. В настоящее время движение поездов восстановлено.
Ранее сообщалось, что технические неполадки с универсальными турникетами стали причиной проблем с входом в метро для петербуржцев утром 4 сентября. По словам сотрудников метрополитена, пассажирам временно пришлось отказаться от электронных способов оплаты проезда.