Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 08:59

Утро петербуржцев началось с коллапса на оранжевой ветке метро

Сбой на оранжевой ветке метро в Петербурге произошёл утром в пятницу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ALEXANDER V EVSTAFYEV

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ALEXANDER V EVSTAFYEV

Утром 5 сентября на оранжевой ветке петербургского метро произошёл сбой, из-за чего пассажиров высаживали из поездов, направлявшихся в центр города. Об этом сообщает 78.ru.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. По информации пресс-службы метрополитена, причиной сбоя стала техническая неисправность. В настоящее время движение поездов восстановлено.

В московском метро на четверть выросло потребление мобильного трафика
В московском метро на четверть выросло потребление мобильного трафика

Ранее сообщалось, что технические неполадки с универсальными турникетами стали причиной проблем с входом в метро для петербуржцев утром 4 сентября. По словам сотрудников метрополитена, пассажирам временно пришлось отказаться от электронных способов оплаты проезда.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar