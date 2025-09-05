Утро петербуржцев началось с коллапса на оранжевой ветке метро

Утром 5 сентября на оранжевой ветке петербургского метро произошёл сбой, из-за чего пассажиров высаживали из поездов, направлявшихся в центр города. Об этом сообщает 78.ru.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. По информации пресс-службы метрополитена, причиной сбоя стала техническая неисправность. В настоящее время движение поездов восстановлено.