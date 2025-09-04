Мессенджер MAX
4 сентября, 09:33

Пришлось покупать жетоны: Крупный сбой парализовал работу петербургского метро

Обложка © VK/ Комитет по транспорту

Технические неполадки с универсальными турникетами стали причиной проблем с входом в метро для петербуржцев утром 4 сентября. По словам сотрудников метрополитена, пассажирам временно пришлось отказаться от электронных способов оплаты проезда. Об этом сообщает «Фонтанка».

Оплатить проезд в метро можно было только жетоном. Причина неполадок, предварительно, установлена — некорректная работа виртуального проездного билета (ВПБ). Турникеты возобновили нормальную работу после обновления программного обеспечения.

Ранее Life.ru сообщал, что высокоскоростную магистраль Москва — Санкт-Петербург включили в план развития рельсового каркаса столицы на 2026–2030 годы. Первый этап сети ВСМ планируется запустить в 2028 году. Магистраль соединит Центральный и Северо-Западный федеральные округа, где проживает почти треть населения страны.

