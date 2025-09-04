Пришлось покупать жетоны: Крупный сбой парализовал работу петербургского метро

Технические неполадки с универсальными турникетами стали причиной проблем с входом в метро для петербуржцев утром 4 сентября. По словам сотрудников метрополитена, пассажирам временно пришлось отказаться от электронных способов оплаты проезда. Об этом сообщает «Фонтанка».

Оплатить проезд в метро можно было только жетоном. Причина неполадок, предварительно, установлена — некорректная работа виртуального проездного билета (ВПБ). Турникеты возобновили нормальную работу после обновления программного обеспечения.