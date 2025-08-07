ВСМ Москва — Петербург включена в проект схемы метро до 2030 года

Высокоскоростную магистраль Москва — Санкт-Петербург включили в план развития рельсового каркаса столицы на 2026–2030 годы. Об этом сообщили в инфоцентре ВСМ.

«Реализация проекта ВСМ Москва — Санкт-Петербург — это важный шаг в формировании сети высокоскоростных железных дорог, которая в будущем охватит около 80 процентов населения России», — рассказали там.

Как отметили в инфоцентре, включение магистрали в проект схемы московского метро подчеркивает её стратегическую значимость для создания современной и доступной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей быстрое сообщение между регионами.

Первый этап сети ВСМ планируется запустить в 2028 году. Магистраль соединит Центральный и Северо-Западный федеральные округа, где проживает почти треть населения страны. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится до 2 часов 15 минут. Для новой линии разрабатывают самый быстрый в России поезд, который сможет развивать скорость до 400 км/ч.