ВСМ Москва — Петербург включена в проект схемы метро до 2030 года
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Beton.7
Высокоскоростную магистраль Москва — Санкт-Петербург включили в план развития рельсового каркаса столицы на 2026–2030 годы. Об этом сообщили в инфоцентре ВСМ.
«Реализация проекта ВСМ Москва — Санкт-Петербург — это важный шаг в формировании сети высокоскоростных железных дорог, которая в будущем охватит около 80 процентов населения России», — рассказали там.
Как отметили в инфоцентре, включение магистрали в проект схемы московского метро подчеркивает её стратегическую значимость для создания современной и доступной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей быстрое сообщение между регионами.
Первый этап сети ВСМ планируется запустить в 2028 году. Магистраль соединит Центральный и Северо-Западный федеральные округа, где проживает почти треть населения страны. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится до 2 часов 15 минут. Для новой линии разрабатывают самый быстрый в России поезд, который сможет развивать скорость до 400 км/ч.
Ранее специалисты отметили необычный эффект от создания высокоскоростной железной дороги (ВСЖД) между Москвой и Санкт-Петербургом на сегмент загородной недвижимости. Девелоперы стали активно продвигать свои объекты, делая упор на удобную транспортную доступность будущих станций, тогда как потенциальные покупатели теперь рассматривают расстояние до планируемых остановочных пунктов как ключевой критерий при приобретении жилья.