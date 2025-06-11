Революция на рынке: Эксперт назвал неожиданное последствие строительства «ВСМ Две столицы»
Эксперт Калинин: Высокоскоростная магистраль увеличит стоимость жилья до 50%
Строительство ВСМ. Обложка © Telegram / Минтранс России
Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург кардинально меняет ландшафт рынка загородной недвижимости. Девелоперы теперь активно акцентируют внимание на близости своих объектов к будущим станциям, а покупатели всё чаще уточняют расположение относительно планируемых транспортных узлов. Об этом сообщил RG.ru эксперт Игорь Калинин.
По словам специалиста, это «революция на рынке». ВСМ не только оптимизирует транспортную доступность, сокращая время в пути до часа для таких городов, как Торжок или Бологое, но и формирует принципиально новый «пояс комфорта» – «дальний загород ближнего доступа». Это позволит жителям использовать ВСМ для ежедневных поездок на работу.
Второй ключевой фактор – ожидаемый рост туристической активности. Перспективными локациями станут Тверская область, Валдай, Торжок и Вышний Волочёк. Эксперты прогнозируют, что эти изменения спровоцируют значительное удорожание недвижимости по всему маршруту ВСМ, достигая полутора-двукратного роста стоимости в течение трёх лет.
«Чем меньше транспортных станций в определённой локации изначально, тем выше процент, на который в ней подорожает недвижимость. По этой причине увеличение цены квадратного метра недвижимости или земли будет варьироваться от 8-10% вплоть до 50%», — считает Калинин.
Ранее в Министерстве транспорта рассказали, как проходит строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Сейчас в Подмосковье во всю переделывают существующие инженерные коммуникации. К работе над ВСМ привлечены свыше одной тысячи человек.