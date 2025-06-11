Революция на рынке: Эксперт назвал неожиданное последствие строительства «ВСМ Две столицы»

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург кардинально меняет ландшафт рынка загородной недвижимости. Девелоперы теперь активно акцентируют внимание на близости своих объектов к будущим станциям, а покупатели всё чаще уточняют расположение относительно планируемых транспортных узлов. Об этом сообщил RG.ru эксперт Игорь Калинин.

По словам специалиста, это «революция на рынке». ВСМ не только оптимизирует транспортную доступность, сокращая время в пути до часа для таких городов, как Торжок или Бологое, но и формирует принципиально новый «пояс комфорта» – «дальний загород ближнего доступа». Это позволит жителям использовать ВСМ для ежедневных поездок на работу.

Второй ключевой фактор – ожидаемый рост туристической активности. Перспективными локациями станут Тверская область, Валдай, Торжок и Вышний Волочёк. Эксперты прогнозируют, что эти изменения спровоцируют значительное удорожание недвижимости по всему маршруту ВСМ, достигая полутора-двукратного роста стоимости в течение трёх лет.