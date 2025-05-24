«Работа кипит!»: В Минтрансе рассказали, как продвигается строительство «ВСМ Две столицы»

Подготовка к возведению высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург идёт полным ходом. В проекте уже задействовано свыше одной тысячи сотрудников и 250 единиц спецтехники. По данным Министерства транспорта РФ, численность персонала будет увеличена с наступлением этапа строительно-монтажных работ.

Министр транспорта Роман Старовойт вместе с руководителем ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым и представителями подрядных организаций осуществил рабочий визит на площадку в Подмосковье, предназначенную для начального этапа строительства ВСМ. На этом участке активно проводится переустройство существующих инженерных коммуникаций и формирование технологических дорог.

«В Подмосковье кипит работа: для будущей стройки переустраиваются инженерные коммуникации и прокладываются патрульно-эксплуатационные дороги», — отметили в пресс-службе Минтранса.

Кадры с места строительства. Фото © Telegram / Минтранс России

В министерстве также отметили, что строительные мероприятия, проводимые в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система», осуществляются по поручению главы государства. Проект развивается согласно намеченным срокам.