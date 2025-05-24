«Работа кипит!»: В Минтрансе рассказали, как продвигается строительство «ВСМ Две столицы»
Минтранс РФ: Более тысячи человек привлечены к работе над ВСМ Москва — Петербург
Обложка © Telegram / Минтранс России
Подготовка к возведению высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург идёт полным ходом. В проекте уже задействовано свыше одной тысячи сотрудников и 250 единиц спецтехники. По данным Министерства транспорта РФ, численность персонала будет увеличена с наступлением этапа строительно-монтажных работ.
Министр транспорта Роман Старовойт вместе с руководителем ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым и представителями подрядных организаций осуществил рабочий визит на площадку в Подмосковье, предназначенную для начального этапа строительства ВСМ. На этом участке активно проводится переустройство существующих инженерных коммуникаций и формирование технологических дорог.
«В Подмосковье кипит работа: для будущей стройки переустраиваются инженерные коммуникации и прокладываются патрульно-эксплуатационные дороги», — отметили в пресс-службе Минтранса.
Кадры с места строительства. Фото © Telegram / Минтранс России
В министерстве также отметили, что строительные мероприятия, проводимые в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система», осуществляются по поручению главы государства. Проект развивается согласно намеченным срокам.
Ранее сообщалось, что глава «Росатома» Алексей Лихачёв подтвердил, что государственная корпорация анализирует целесообразность продолжения строительства Балтийской АЭС. В корпорации отметили, что ждут подходящего момента для возобновления проекта.