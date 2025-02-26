В Правительстве назвали сроки получения первых поездов для «ВСМ Две столицы»

Первые два поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург пройдут сертификацию и будут получены в 2027 — начале 2028 года. Об этом объявил вице-премьер России Виталий Савельев в ходе совещания по реализации проекта.

«Ввод скоростной дороги Москва – Санкт-Петербург состоится в 2028 году, первые поезда мы должны будем получить и сертифицировать, первые два поезда — это 2027 год и начало 2028 года. И дальше мы уже должны выходить на режим работы ВСМ», — сказал он.