Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 февраля, 13:53

В Правительстве назвали сроки получения первых поездов для «ВСМ Две столицы»

Первые поезда для ВСМ Москва – Петербург будут получены в 2027-2028 годах

Первые два поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург пройдут сертификацию и будут получены в 2027 — начале 2028 года. Об этом объявил вице-премьер России Виталий Савельев в ходе совещания по реализации проекта.

«Ввод скоростной дороги Москва – Санкт-Петербург состоится в 2028 году, первые поезда мы должны будем получить и сертифицировать, первые два поезда — это 2027 год и начало 2028 года. И дальше мы уже должны выходить на режим работы ВСМ», — сказал он.

«Идём по графику»: Старовойт рассказал Путину о работе по строительству ВСМ Москва — Петербург
«Идём по графику»: Старовойт рассказал Путину о работе по строительству ВСМ Москва — Петербург

Напомним, строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом началось после личного распоряжения президента России Владимира Путина. Из московского бюджета на него были выделены 34,1 миллиарда рублей. Запланированный интервал между движением поездов будет составлять всего 15 минут. В дорожной карте проекта говорится, что первую магистраль введут в эксплуатацию 1 апреля 2028 года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Denis Belitsky

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Виталий Савельев
  • Общество
  • Москва
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar