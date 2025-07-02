Путин поручил подготовить предложения по строительству ВСМ

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по строительству высокоскоростных магистралей (ВСМ) в России к концу марта 2026 года. Об этом лидер заявил на совещании с правительством.

«Весна следующего года заканчивается в конце марта 2026 года. К этому времени я надеюсь получить у вас конкретные предложения по срокам и параметрам каждого проекта в рамках ВСМ», — сказал Путин.

Вице-премьер подтвердил готовность выполнить поручение.