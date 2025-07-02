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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
2 июля, 18:32

Путин поручил подготовить предложения по строительству ВСМ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по строительству высокоскоростных магистралей (ВСМ) в России к концу марта 2026 года. Об этом лидер заявил на совещании с правительством.

«Весна следующего года заканчивается в конце марта 2026 года. К этому времени я надеюсь получить у вас конкретные предложения по срокам и параметрам каждого проекта в рамках ВСМ», — сказал Путин.

Вице-премьер подтвердил готовность выполнить поручение.

Путину предложили распространить льготу на образование на вдов бойцов СВО
Путину предложили распространить льготу на образование на вдов бойцов СВО

Напомним, сегодня Путин провёл совещание с членами правительства по видеосвязи, акцентировав внимание на поддержку бойцов специальной военной операции (СВО) и их семей. Лидер вспомнил вопросы, которые поднимали вдовы участников спецоперации на встречах: они интересовались возможностями получения образования и переквалификации. В связи с этим он спросил, предпринимаются ли какие-либо действия для реализации этого.

Александра Мышляева
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