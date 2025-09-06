Глаза слезятся, горло печёт: Петербуржцы пожаловались на запах жжёной проводки и химии

Жителей Петербурга напугал резкий химический запах, накрывший сразу несколько районов города. Очевидцы пожаловались на жжение в глазах и горле, сообщает телеграм-канал SHOT.

Петербуржцы пожаловались на запах жжёной проводки. Видео © SHOT

В воздухе ощущается резкий запах, который люди сравнили с горелой проводкой, хлором или йодом. Местные жители также отметили, что он распространился на Невский, Приморский, Центральный, Петроградский, Фрунзенский и Колпинский районы. Один из очевидцев заявил, что когда вышел на улицу, почувствовал привкус во рту, «будто чёрного перца лизнул», а у других заслезились глаза.

Всё это началось около часа назад, однако официальных комментариев о происхождении запаха пока не поступало.