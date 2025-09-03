Мессенджер MAX
Регион
3 сентября, 07:38

В Петербурге умерла 17-летняя школьница, найденная под окнами многоэтажки

Обложка © Life.ru

В Санкт-Петербурге трагически погибла 17-летняя школьница, её обнаружили под окнами многоквартирного дома с травмами. Рядом с 17-летней девушкой лежал удлинитель. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошёл 2 сентября примерно в 17:00 по московскому времени на улице Карпинского. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб обнаружили девушку с травмами и незамедлительно госпитализировали её в больницу имени Раухфуса. Несмотря на усилия медиков, спустя шесть часов пострадавшая скончалась от полученных повреждений. Как установили правоохранительные органы, погибшая проживала вместе с родителями на шестом этаже этого же дома и обучалась в частной школе.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Энгельсе мужчина, находившийся на своей даче, случайно порезал шею болгаркой и впоследствии умер от обширного кровоизлияния. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи не смогли спасти ему жизнь.

