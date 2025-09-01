Россиянин случайно порезал себе шею болгаркой на даче и истёк кровью насмерть

Пенсионер из Энгельса трагически погиб во время работы с болгаркой на собственной даче. Об этом сообщает ИА «Версия-Саратов.

ЧП произошло вечером 31 августа. 66-летний мужчина случайно поранил себя углошлифовальной машинкой в область шеи. На место происшествия сразу же была вызвана скорая помощь. Прибывшие медики пытались спасти пострадавшего, но их усилия не увенчались успехом. Как позже добавили в региональном минздраве, пенсионер скончался от полученной травмы прямо на месте.