1 сентября, 14:48

Россиянин случайно порезал себе шею болгаркой на даче и истёк кровью насмерть

Пенсионер случайно порезал шею болгаркой и умер на даче в Энгельсе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Vladimir Konstantinov

Пенсионер из Энгельса трагически погиб во время работы с болгаркой на собственной даче. Об этом сообщает ИА «Версия-Саратов.

ЧП произошло вечером 31 августа. 66-летний мужчина случайно поранил себя углошлифовальной машинкой в область шеи. На место происшествия сразу же была вызвана скорая помощь. Прибывшие медики пытались спасти пострадавшего, но их усилия не увенчались успехом. Как позже добавили в региональном минздраве, пенсионер скончался от полученной травмы прямо на месте.

Не менее страшный несчастный случай произошёл на заводе по производству труб в Санкт-Петербурге. Там станок перемолол рабочего.

