Станок перемолол рабочего на заводе в Петербурге
Фонтанка: На заводе в Санкт-Петербурге станок насмерть затянул рабочего
Рабочий погиб в результате несчастного случая на заводе по производству труб в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание «Фонтанка». Работника 1971 года рождения затянуло в станок, он скончался от полученных травм на месте до приезда медиков.
Инцидент произошёл рано утром 21 августа на предприятии, расположенном на Октябрьской набережной. Правоохранительные органы Невского района проводят проверку по факту произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее во Владивостоке на ТЭЦ-2 14 августа 2025 года произошёл несчастный случай: трое рабочих подрядной организации погибли, сорвавшись с высоты во время ремонта, двое получили травмы. СК возбудил дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ за нарушение правил безопасности.