Станок перемолол рабочего на заводе в Петербурге

Рабочий погиб в результате несчастного случая на заводе по производству труб в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание «Фонтанка». Работника 1971 года рождения затянуло в станок, он скончался от полученных травм на месте до приезда медиков.

Инцидент произошёл рано утром 21 августа на предприятии, расположенном на Октябрьской набережной. Правоохранительные органы Невского района проводят проверку по факту произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.