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24 июля, 11:07

Трое рабочих погибли в колодце от отравления метаном на юге Москвы

Рен-ТВ: Трое рабочих погибли от отравления метаном в колодце на юге Москвы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Трое рабочих погибли в результате падения в колодец на стройке на Автозаводской улице, расположенной на юге Москвы. Об этом сообщает «Рен-ТВ» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Три человека оказались в пятиметровом колодце, наполненном метаном, и потеряли сознание. Прибывшие на место спасатели извлекли тела погибших.
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Ранее сообщалось, что четырёхлетний ребёнок на глазах у матери упал в заброшенный колодец в Троицком округе Москвы. Малыш, к сожалению, погиб.

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Наталья Демьянова
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