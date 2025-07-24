Трое рабочих погибли в колодце от отравления метаном на юге Москвы
Рен-ТВ: Трое рабочих погибли от отравления метаном в колодце на юге Москвы
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Трое рабочих погибли в результате падения в колодец на стройке на Автозаводской улице, расположенной на юге Москвы. Об этом сообщает «Рен-ТВ» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Три человека оказались в пятиметровом колодце, наполненном метаном, и потеряли сознание. Прибывшие на место спасатели извлекли тела погибших.
Ранее сообщалось, что четырёхлетний ребёнок на глазах у матери упал в заброшенный колодец в Троицком округе Москвы. Малыш, к сожалению, погиб.