Отвлёкся на телефон: Четырёхлетний мальчик провалился в открытый люк в Петербурге

Четырёхлетний мальчик в Петербурге, увлечённый смартфоном, не заметил открытый люк и провалился в него. Об этом сообщает SHOT.

Ребёнок упал в колодец в Петербурге. Видео © SHOT

Инцидент произошёл на парковке автоцентра на Октябрьской набережной. Семья, выбирая машину, не уследила за старшим сыном, который, увлечённый игрой на гаджете, проигнорировал предупреждающие конусы и провалился в открытый люк.

Ребёнка госпитализировали с различными телесными повреждениями. СК проводит проверку по факту случившегося.