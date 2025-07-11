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11 июля, 11:09

Отвлёкся на телефон: Четырёхлетний мальчик провалился в открытый люк в Петербурге

SHOT: В Петербурге ребёнок засмотрелся в телефон и упал в открытый люк

Четырёхлетний мальчик в Петербурге, увлечённый смартфоном, не заметил открытый люк и провалился в него. Об этом сообщает SHOT.

Ребёнок упал в колодец в Петербурге. Видео © SHOT

Инцидент произошёл на парковке автоцентра на Октябрьской набережной. Семья, выбирая машину, не уследила за старшим сыном, который, увлечённый игрой на гаджете, проигнорировал предупреждающие конусы и провалился в открытый люк.

Ребёнка госпитализировали с различными телесными повреждениями. СК проводит проверку по факту случившегося.

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Ранее сообщалось, что четырёхлетний ребёнок на глазах у матери упал в заброшенный колодец в Троицком округе Москвы. Малыш, к сожалению, погиб.

Обложка © SHOT

Наталья Демьянова
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