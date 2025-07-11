Отвлёкся на телефон: Четырёхлетний мальчик провалился в открытый люк в Петербурге
SHOT: В Петербурге ребёнок засмотрелся в телефон и упал в открытый люк
Четырёхлетний мальчик в Петербурге, увлечённый смартфоном, не заметил открытый люк и провалился в него. Об этом сообщает SHOT.
Ребёнок упал в колодец в Петербурге. Видео © SHOT
Инцидент произошёл на парковке автоцентра на Октябрьской набережной. Семья, выбирая машину, не уследила за старшим сыном, который, увлечённый игрой на гаджете, проигнорировал предупреждающие конусы и провалился в открытый люк.
Ребёнка госпитализировали с различными телесными повреждениями. СК проводит проверку по факту случившегося.
Ранее сообщалось, что четырёхлетний ребёнок на глазах у матери упал в заброшенный колодец в Троицком округе Москвы. Малыш, к сожалению, погиб.
Обложка © SHOT