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Регион
11 июля, 04:06

Следком возбудил дело после гибели двух человек при падении параплана в Братске

Поисковые работы на месте происшествия. Обложка © Telegram / Пожарно-спасательная служба Иркутской области

Поисковые работы на месте происшествия. Обложка © Telegram / Пожарно-спасательная служба Иркутской области

В Иркутской области возбудили уголовное дело по факту падения сверхлёгкого летательного аппарата, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в Братском следственном отделе на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

По данным следствия, инцидент произошёл вечером 10 июля. Во время прогулочного полёта в районе залива Дондир Братского водохранилища параплан с двумя пассажирами упал в воду. На место трагедии незамедлительно выехали экстренные службы. Поиски шли до утра 11 июля. Как сообщили в региональном МЧС, спасатели обнаружили и достали из воды тела двух человек. Их передали правоохранительным органам.

Сейчас следователи и криминалисты проводят комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

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Юния Ларсон
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