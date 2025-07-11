Следком возбудил дело после гибели двух человек при падении параплана в Братске

В Иркутской области возбудили уголовное дело по факту падения сверхлёгкого летательного аппарата, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в Братском следственном отделе на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

По данным следствия, инцидент произошёл вечером 10 июля. Во время прогулочного полёта в районе залива Дондир Братского водохранилища параплан с двумя пассажирами упал в воду. На место трагедии незамедлительно выехали экстренные службы. Поиски шли до утра 11 июля. Как сообщили в региональном МЧС, спасатели обнаружили и достали из воды тела двух человек. Их передали правоохранительным органам.

Сейчас следователи и криминалисты проводят комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.