Пятеро рабочих сорвались с высоты на ТЭЦ-2 во Владивостоке, трое погибли

Во Владивостоке на территории ТЭЦ-2 произошёл несчастный случай, в результате которого, по предварительным данным, три человека погибли, а двое получили травмы. Инцидент случился 14 августа 2025 года во время проведения ремонтных работ на высоте. Сотрудники подрядной организации, выполнявшие работы, сорвались вниз.

Правоохранители на месте ЧП во Владивостоке, где трое рабочих погибли на ТЭЦ-2. Видео © Прокуратура Приморского края

Телеграм-канал следственного управления СК РФ по Приморскому краю сообщил, что двоим пострадавшим оказывается медицинская помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ.

Следователи на месте происшествия выясняют обстоятельства случившегося. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц, отвечавших за организацию ремонтных работ.