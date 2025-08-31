Мессенджер MAX
31 августа, 12:05

Пятеро погибших от суррогата в Нижегородской области купили свою смерть в «весёлом гараже»

Mash: Причиной смерти пятерых человек в Нижегородской области стал самогон

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DrPilulkin

Пятеро погибших в Балахнинском районе Нижегородской области отравились местным самогоном. Об этом пишет Mash.

«Весёлый гараж». Видео © Telegram / Mash

Компания приобрела самогон в так называемом «весёлом гараже» на улице Чапаева в Балахне и употребляла его во время празднования Дня города. Первый пострадавший скончался на месте вечером 12 августа, его супруга умерла спустя час в медицинском учреждении.

Ещё трое мужчин скончались утром 13 августа: один в общежитии, двое других — в больнице. Возраст погибших составлял от 31 до 67 лет.

Напомним, сообщения о смерти пятерых участников посиделок с распитием алкоголя в Балахне появились сегодня. На бутылках со спиртным, которые нашли у них в квартире, не было этикеток. Инцидент расследуется, СК РФ возбудил уголовное дело.

Юрий Лысенко
