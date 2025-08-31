Мессенджер MAX
Регион
31 августа, 11:06

Нижегородский СК возбудил уголовное дело после смерти 5 человек от алкоголя

Сотрудники следствия на месте преступления. Обложка © Telegram / Нижегородский Следком

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пяти человек от суррогатного алкоголя в нижегородской Балахне. Об этом сообщается в официальном заявлении ведомства.

СК РФ возбудил дело по факту смертельного отравления суррогатным алкоголем в Нижегородской области. Видео © Telegram / Нижегородский Следком

Следователи выяснили, что жертвами стали четыре мужчины и одна женщина из Балахны. Все они употребляли неизвестный алкогольный напиток, который и привёл к трагедии.

Четверо скончались в больнице, несмотря на помощь врачей, ещё один мужчина — прямо у себя дома. Сейчас правоохранители пытаются установить, что именно за напиток употребляли погибшие и кто его произвёл. Они допрашивают свидетелей и проводят необходимые экспертизы. Руководство регионального следственного управления контролирует расследование.

Напомним, о трагическом происшествии в городе Балахна стало известно сегодня. Компания из пятерых человек выпивала в квартире на улице Чапаева, алкоголь, которым они затарились, не был сертифицирован. Двоим из них поплохело ещё в пятницу, но они затянули с вызовом врачей. Сегодня сообщили о смерти всех пятерых участников посиделок.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • СК РФ
  • Криминал
  • Нижегородская область
