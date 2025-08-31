Нижегородский СК возбудил уголовное дело после смерти 5 человек от алкоголя

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пяти человек от суррогатного алкоголя в нижегородской Балахне. Об этом сообщается в официальном заявлении ведомства.

СК РФ возбудил дело по факту смертельного отравления суррогатным алкоголем в Нижегородской области. Видео © Telegram / Нижегородский Следком

Следователи выяснили, что жертвами стали четыре мужчины и одна женщина из Балахны. Все они употребляли неизвестный алкогольный напиток, который и привёл к трагедии.

Четверо скончались в больнице, несмотря на помощь врачей, ещё один мужчина — прямо у себя дома. Сейчас правоохранители пытаются установить, что именно за напиток употребляли погибшие и кто его произвёл. Они допрашивают свидетелей и проводят необходимые экспертизы. Руководство регионального следственного управления контролирует расследование.