Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

31 августа, 10:17

Пять человек умерли от отравления алкоголем в Нижегородской области

Обложка © Life.ru

В Нижегородской области пять человек скончались после двухдневного распития неизвестного алкоголя. Об этом сообщает Mash.

Трагедия произошла в Балахне на улице Чапаева, где компания употребляла спиртное из бутылок, на которых не было этикеток. Ещё в пятницу двое из них почувствовали себя плохо, однако медицинскую помощь решили не вызывать.

К медикам обратились лишь на следующий день, когда состояние резко ухудшилось. Двое мужчин скончались на месте происшествия, ещё трое умерли по пути в больницу.

Ранее Life.ru рассказывал, как на базе отдыха в Дагестане из-за симптомов пищевого отравления помощь врачей потребовалась 25 детям и троим взрослым. Перед недомоганием все они ели свежие фрукты и овощи, которые купили за пределами базы отдыха. Симптомы проявились уже несколько часов спустя.

