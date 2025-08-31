Пять человек умерли от отравления алкоголем в Нижегородской области
В Нижегородской области пять человек скончались после двухдневного распития неизвестного алкоголя. Об этом сообщает Mash.
Трагедия произошла в Балахне на улице Чапаева, где компания употребляла спиртное из бутылок, на которых не было этикеток. Ещё в пятницу двое из них почувствовали себя плохо, однако медицинскую помощь решили не вызывать.
К медикам обратились лишь на следующий день, когда состояние резко ухудшилось. Двое мужчин скончались на месте происшествия, ещё трое умерли по пути в больницу.
Ранее Life.ru рассказывал, как на базе отдыха в Дагестане из-за симптомов пищевого отравления помощь врачей потребовалась 25 детям и троим взрослым. Перед недомоганием все они ели свежие фрукты и овощи, которые купили за пределами базы отдыха. Симптомы проявились уже несколько часов спустя.