Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 14:33

25 детей и трое взрослых отравились на базе отдыха в Дагестане

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На базе отдыха «Рубас» в Дербентском районе Дагестана отравились 25 детей и трое взрослых. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Все пострадавшие употребляли в пищу свежие фрукты и овощи, купленные за пределами базы отдыха. Спустя несколько часов после трапезы у них появились симптомы отравления, что вынудило организаторов обратиться за медицинской помощью.

«Поступило сообщение о 28 пострадавших, включая 25 детей. На место вызвана скорая помощь и направлены специалисты Роспотребнадзора», – рассказали в управлении.

В Центральную городскую больницу Дербента госпитализированы 19 пострадавших, в том числе 17 детей. Остальных отпустили долечиваться домой. Запланированная экскурсия на сафари-джипах была отменена из-за состояния отдыхающих. Стоимость отдыха на базе составляет около 3-4 тысяч рублей с человека, однако этот день явно не запомнится пострадавшим радостью приключений.

Россияне снова отравились в закрытом из-за антисанитарии пятизвёздочном отеле в Египте
Россияне снова отравились в закрытом из-за антисанитарии пятизвёздочном отеле в Египте

Ранее в Татарстане более 15 сотрудников полиции отравились, поужинав в столовой Казанского вуза МВД. По предварительной информации, сами ингредиенты могли быть просроченными. Им стало плохо сразу после приёма пищи.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar