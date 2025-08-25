25 детей и трое взрослых отравились на базе отдыха в Дагестане

На базе отдыха «Рубас» в Дербентском районе Дагестана отравились 25 детей и трое взрослых. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Все пострадавшие употребляли в пищу свежие фрукты и овощи, купленные за пределами базы отдыха. Спустя несколько часов после трапезы у них появились симптомы отравления, что вынудило организаторов обратиться за медицинской помощью.

«Поступило сообщение о 28 пострадавших, включая 25 детей. На место вызвана скорая помощь и направлены специалисты Роспотребнадзора», – рассказали в управлении.

В Центральную городскую больницу Дербента госпитализированы 19 пострадавших, в том числе 17 детей. Остальных отпустили долечиваться домой. Запланированная экскурсия на сафари-джипах была отменена из-за состояния отдыхающих. Стоимость отдыха на базе составляет около 3-4 тысяч рублей с человека, однако этот день явно не запомнится пострадавшим радостью приключений.