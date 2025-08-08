В Татарстане более 15 полицейских отравились после ужина в столовой

В Казани более 15 сотрудников полиции пострадали от пищевого отравления после ужина в столовой Казанского вуза МВД, сообщает Mash.

По предварительным данным, при приготовлении блюд могли быть использованы просроченные продукты. Инцидент произошёл 6 августа — после приёма пищи у полицейских начались тошнота, рвота и боли в животе.

В больницу экстренно доставили 12 человек, в том числе представителей среднего начальствующего состава. Ещё трое получили медицинскую помощь и отправлены на домашнее лечение.