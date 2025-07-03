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3 июля, 19:07

В Псковской области завели дело после отравления 42 человек в госучреждениях

Обложка © ТАСС / Илья Московец

Обложка © ТАСС / Илья Московец

В Псковской области произошло массовое отравление в госучреждении «Социальный городок» и в госпитале ветеранов войн, более 40 человек госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил по ст.236 УК РФ. Об этом сообщила региональная прокуратура.

«Прокуратурой Псковского района проведена проверка по факту массового отравления граждан, проживающих в ГБУСО ПО «Социальный городок», а также пациентов ГБУЗ ПО «Псковский госпиталь ветеранов войн». Установлено, что 42 гражданина из указанных учреждений доставлены с отравлением в Псковскую областную инфекционную клиническую больницу», — уточнили в ведомстве.

Известно, что в указанные заведения поставщики доставляли готовые блюда в закрытых контейнера. Следствие намерено оценить соблюдение всех норм транспортировки и приготовления питания.

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Ранее в период с 25 июня в медицинские учреждения Перми обратились десятки человек с симптомами пищевого отравления. Все они, как сообщается, посещали одно и то же развлекательное заведение. Возбуждено уголовное дело.

Татьяна Миссуми
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