7 сентября, 19:30

Москвичам рассказали, когда ждать первых заморозков

Заморозки придут в Москву и Подмосковье только во второй половине октября

Обложка © Life.ru

По прогнозам Евгения Тишковца, ведущего специалиста центра погоды «Фобос», Москва и Московская область ощутят дыхание первых заморозков не ранее второй половины октября.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он также отметил, что сентябрь в столичных регионах обещает быть по-летнему теплым.

Тем временем столицу окутало долгожданное «бабье лето». В минувшую субботу над европейской частью России установился мощный антициклон, центр которого расположился недалеко от южных границ Архангельской области. Как рассказал Тишковец, это атмосферное явление принесет с собой теплые и солнечные дни на обширные территории, включая Русский Север, Центральную Россию, Черноземье и южные области страны, даря всем ту самую по-осеннему ласковую погоду, которую мы знаем как «бабье лето».

