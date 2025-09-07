Москвичам рассказали, когда ждать первых заморозков

В беседе с радио «Комсомольская правда» он также отметил, что сентябрь в столичных регионах обещает быть по-летнему теплым.

Тем временем столицу окутало долгожданное «бабье лето». В минувшую субботу над европейской частью России установился мощный антициклон, центр которого расположился недалеко от южных границ Архангельской области. Как рассказал Тишковец, это атмосферное явление принесет с собой теплые и солнечные дни на обширные территории, включая Русский Север, Центральную Россию, Черноземье и южные области страны, даря всем ту самую по-осеннему ласковую погоду, которую мы знаем как «бабье лето».