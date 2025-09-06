Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
6 сентября, 11:19

В Москву пришло бабье лето

Синоптик Тишковец: В Москве на выходных будет тепло из-за антициклона

Обложка © Life.ru

В субботу над европейской частью России царит мощный антициклон с центром у южных рубежей Архангельской области. Это атмосферное явление обещает большую часть Русского Севера, Центральной России, Черноземья и южных регионов страны окутать тёплой и ласковой погодой, которую многие называют бабьим летом. Об этом сообщил в соцсетях синоптик Евгений Тишковец.

Однако, по его словам, южные просторы Урала и Среднего Заволжья окажутся под влиянием циклона — здесь вероятны дожди с грозами, которые могут проявляться локально и с вероятностью около 80%. Местами осадки могут заглянуть и на восточные склоны Кавказа, а также Кольский полуостров.

«Днём даже на Русском Севере будет не ниже +17…+22, в средней полосе России +19…+24, на юге нашей страны до 24…29 тепла», написал эксперт.

Москва встретит выходные под покровом южной периферии антициклона — ожидается солнечная, сухая погода без резких перепадов. Ночные температуры опустятся до +10, а днём воздух прогреется до +19…+22 градусов при северо-восточном ветре со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет постепенно расти, достигнув 756 мм ртутного столба.

При этом в начале следующей недели будет преобладать такая же погода, заключил синоптик.

Выходит, что синоптики не ошиблись, когда ранее обещали возвращение тёплой погоды в Москву в сентябре. При этом в Московской области складывается аналогичная картинка, хотя ночью уже становится холодно.

Владимир Озеров
