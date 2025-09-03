Мессенджер MAX
3 сентября, 04:01

В Москву вернётся тёплая погода: Синоптики обещают до +21 градуса 3 сентября

Обложка © Life.ru

В среду москвичей ждёт комфортный осенний день с переменной облачностью и температурой до 21 градуса тепла. Осадков не прогнозируется, сообщает Гидрометцентр.

Днём столбики термометров будут держаться в пределах +19 — +21 градуса, а ночью похолодает до +10 градусов. Ветер северный, умеренный, от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление останется на уровне 749 мм рт. ст., что считается близким к норме.

В Подмосковье картина схожая: днём ожидается от +17 до +22 градусов, а ночью может стать прохладнее — до +7 градусов.

От смерчей на юге до заморозков на Урале: Россиян предупредили о погодных аномалиях в сентябре

Ранее Life.ru писал, что синоптики пообещали москвичам бабье лето. Тёплая погода вернётся в столицу на выходных. Днём в субботу и воскресенье воздух прогреется до +23 градусов. Влияние скандинавского антициклона обеспечит столичному региону ясную погоду без осадков. Температурный фон сохранится в пределах 20–23 градусов тепла, что соответствует сезонной норме и даже немного превышает её.

Юния Ларсон
