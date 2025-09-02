Бабьему лету быть! Москвичам пообещали тёплые выходные
Синоптик Леус: На выходных в Москву вернётся солнечная и тёплая погода
В выходные дни Москву ожидает солнечная и сухая погода с комфортными температурными показателями. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По словам синоптика, влияние скандинавского антициклона обеспечит столичному региону ясную погоду без осадков. Температурный фон сохранится в пределах 20–23 градусов тепла, что соответствует сезонной норме и даже немного превышает её.
Леус отметил, что такие условия знаменуют начало бабьего лета — характерного для конца августа периода устойчивой солнечной погоды. Ожидается, что антициклон сохранит влияние на погоду в столице как в последние дни рабочей недели, так и в течение выходных.
Ранее научный руководитель Гидрометцетра Роман Вильфанд предупредил, что эта осень в России выдастся отнюдь не безоблачной. Уже сегодня и завтра на юг страны обрушатся ливни, грозы и шквалистый ветер с порывами до 22 метров в секунду. Самый проблемный участок — черноморское побережье от Анапы до Сочи, где могут формироваться смерчи.