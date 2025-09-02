Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 12:23

Бабьему лету быть! Москвичам пообещали тёплые выходные

Синоптик Леус: На выходных в Москву вернётся солнечная и тёплая погода

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Arkusha

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Arkusha

В выходные дни Москву ожидает солнечная и сухая погода с комфортными температурными показателями. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, влияние скандинавского антициклона обеспечит столичному региону ясную погоду без осадков. Температурный фон сохранится в пределах 20–23 градусов тепла, что соответствует сезонной норме и даже немного превышает её.

Леус отметил, что такие условия знаменуют начало бабьего лета — характерного для конца августа периода устойчивой солнечной погоды. Ожидается, что антициклон сохранит влияние на погоду в столице как в последние дни рабочей недели, так и в течение выходных.

Защитить семью: Родителям напомнили о важности вакцинации детей в сезон гриппа и простуд
Защитить семью: Родителям напомнили о важности вакцинации детей в сезон гриппа и простуд

Ранее научный руководитель Гидрометцетра Роман Вильфанд предупредил, что эта осень в России выдастся отнюдь не безоблачной. Уже сегодня и завтра на юг страны обрушатся ливни, грозы и шквалистый ветер с порывами до 22 метров в секунду. Самый проблемный участок — черноморское побережье от Анапы до Сочи, где могут формироваться смерчи.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar