От смерчей на юге до заморозков на Урале: Россиян предупредили о погодных аномалиях в сентябре

Начало сентября обещает жителям России серьёзные погодные испытания. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

По его словам, уже 2 и 3 сентября южные регионы накроют ливни с грозами, град и шквалистый ветер до 22 м/с. Особенно опасно будет на Черноморском побережье от Анапы до Сочи, где существует риск образования смерчей над морем. Осадки могут привести к подтоплениям и подъёму воды в реках.

«На юге России прогнозируются неблагоприятные погодные условия. В Краснодарском крае ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер», – отметил Вильфанд.

Не обойдут беды и Северный Кавказ: грозы и град накроют Ставрополье, Осетию, Ингушетию и Чечню. На Урале неожиданно ударят первые заморозки: в Свердловской области температура опустится до минус двух градусов, в Курганской – до минус одного градуса. В Сибири также ожидается разгул стихии: в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Хакасии, Туве и Красноярском крае синоптики прогнозируют сильные дожди, град, ветер до 25 м/с, а в горах – даже мокрый снег. В Иркутской области 2 и 3 сентября пройдут ливни и грозы.

Не повезёт и жителям Дальнего Востока. Там, по словам Вильфанда, ожидается ночное похолодание до минус пяти градусов – заморозки затронут север Камчатки и Магаданскую область.