Названы регионы России, где наступит затяжное бабье лето

Сентябрь обещает стать тёплым для многих регионов РФ, а температурные показатели будут превышать привычные нормы, особенно на европейской части России, в Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах, а также на севере сибирских просторов. Затяжное бабье лето спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Почти вся европейская территория России, вплоть до Урала, встретит осень с повышенной температурой, что создаст комфортные условия и продлит ощущение лета. В то же время в остальных районах страны температура будет держаться в пределах нормы.

«На всей остальной территории страны температура около нормы, но ближе к небольшим положительным аномалиям. То есть сентябрь ожидается тёплым», — сказал специалист.

С осадками ситуация неоднозначная: Центральный федеральный округ, Архангельская область и Ненецкий автономный округ могут столкнуться с дефицитом влаги. Напротив, юго-запад и восточные районы Сибири получат больше осадков, чем обычно, что может повлиять на сельское хозяйство и природные экосистемы.