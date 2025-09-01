Названы регионы России, где наступит затяжное бабье лето
Синоптик Вильфанд: В европейской части России в сентябре будет тепло
Сентябрь обещает стать тёплым для многих регионов РФ, а температурные показатели будут превышать привычные нормы, особенно на европейской части России, в Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах, а также на севере сибирских просторов. Затяжное бабье лето спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Почти вся европейская территория России, вплоть до Урала, встретит осень с повышенной температурой, что создаст комфортные условия и продлит ощущение лета. В то же время в остальных районах страны температура будет держаться в пределах нормы.
«На всей остальной территории страны температура около нормы, но ближе к небольшим положительным аномалиям. То есть сентябрь ожидается тёплым», — сказал специалист.
С осадками ситуация неоднозначная: Центральный федеральный округ, Архангельская область и Ненецкий автономный округ могут столкнуться с дефицитом влаги. Напротив, юго-запад и восточные районы Сибири получат больше осадков, чем обычно, что может повлиять на сельское хозяйство и природные экосистемы.
Ранее синоптик заявил, что на День знаний погода будет по-летнему тёплой. Приходить в школу в куртках и ветровках не обязательно, поскольку днём будет до +26 градусов. При этом атмосферное давление в первый день сентября ожидается выше нормальных значений.