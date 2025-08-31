Москвичам рассказали, какой будет погода в День знаний
Синоптик Ильин: В День знаний москвичей и жителей Подмосковья ждёт летнее тепло
Первый день осени в столичном регионе встретит жителей по-летнему тёплой погодой. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«В понедельник прогнозируется переменная облачность. Осадков преимущественно не ожидается. Ночью температура воздуха составит +11...+16 градусов, а днём от +21...+26 градусов», — пояснил эксперт.
Синоптик добавил, что ветер будет западного направления с силой от 3 до 8 метров в секунду. По его словам, атмосферное давление в первый день сентября ожидается выше нормальных значений и достигнет отметки в 746 миллиметров ртутного столба.
Ранее синоптики спрогнозировали наступление бабьего лета в столичном регионе. Согласно прогнозам, погодные условия, характерные для летнего периода, продержатся до конца первой недели сентября.