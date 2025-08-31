Москвичам рассказали, какой будет погода в День знаний

Первый день осени в столичном регионе встретит жителей по-летнему тёплой погодой. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Синоптик добавил, что ветер будет западного направления с силой от 3 до 8 метров в секунду. По его словам, атмосферное давление в первый день сентября ожидается выше нормальных значений и достигнет отметки в 746 миллиметров ртутного столба.