Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 19:12

Москвичам рассказали, какой будет погода в День знаний

Синоптик Ильин: В День знаний москвичей и жителей Подмосковья ждёт летнее тепло

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matveychuk Anatoliy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matveychuk Anatoliy

Первый день осени в столичном регионе встретит жителей по-летнему тёплой погодой. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«В понедельник прогнозируется переменная облачность. Осадков преимущественно не ожидается. Ночью температура воздуха составит +11...+16 градусов, а днём от +21...+26 градусов», — пояснил эксперт.

Синоптик добавил, что ветер будет западного направления с силой от 3 до 8 метров в секунду. По его словам, атмосферное давление в первый день сентября ожидается выше нормальных значений и достигнет отметки в 746 миллиметров ртутного столба.

Москвичи устроили массовый заплыв из-за жары, забив на запреты
Москвичи устроили массовый заплыв из-за жары, забив на запреты

Ранее синоптики спрогнозировали наступление бабьего лета в столичном регионе. Согласно прогнозам, погодные условия, характерные для летнего периода, продержатся до конца первой недели сентября.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar