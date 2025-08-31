Тёрли свинки друг другу спинки: Москвичи устроили массовый заплыв из-за жары, забив на запреты
Последний день лета в Москве побил температурные рекорды
В последний день календарного лета Москва столкнулась с аномальной жарой, столбики термометров поднялись до отметки +30 градусов. О том, как горожане спасаются от зноя, сообщает SHOT.
Видео © SHOT
Наши коллеги поделились кадрами с Удальцовских прудов, на которых видно, что люди массово загорают на травке и плещутся в воде. При этом плавать там нельзя. Несмотря на прямой запрет, десятки москвичей предпочли провести день у воды, игнорируя потенциальную опасность и правила благоустройства.
Ранее синоптики спрогнозировали наступление бабьего лета в столичном регионе. По прогнозам, такая погода сохранится как минимум до середины первой недели сентября.
Обложка © SHOT