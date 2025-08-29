Температура выше нормы: Россиянам пообещали тёплое начало осени

Начало осени будет аномально тёплым на большей части территории России. До 7 сентября ожидается температура выше климатической нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Прогнозируется температура выше нормы. Только на Чукотке температура около нормы. В целом на территории страны осень вполне тепло приветствует жителей, холодная погода не ожидается», — сказал он в ходе пресс-конференции в центре медиагруппы «Россия сегодня».

По словам синоптика, в Западной Сибири (Омская, Томская, Новосибирская и Кемеровская области) ожидается заметное снижение температуры, однако это не означает наступление холодов. Скорее, речь идёт о долгожданном облегчении от 30-градусной жары, поскольку температура опустится до приятных 20 градусов тепла.