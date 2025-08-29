Мессенджер MAX
29 августа, 10:02

Земля и воздух остыли: Онищенко призвал россиян не доставать лёгкие вещи в последние выходные лета

Обложка © Life.ru

Не стоит спешить с переодеванием в лёгкую одежду, даже если на предстоящих выходных ожидается приятное потепление. Об этом россиян в беседе с Life.ru предупредил эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

Эта холодная неделя, она основательно простудила и землю, и воздух. День короткий, гораздо короче, чем он был, допустим, летом, поэтому изнуряющей жары не будет. Поэтому даже на уровне подсознания никого не потянет залезть в шорты. Тем более, что для статистически значимой части населения воскресенье и суббота будут днями, когда можно готовить детей в школу.

Геннадий Онищенко

Эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН

По словам специалиста, в понедельник ожидается ухудшение эпидемиологической обстановки. Онищенко связывает это с возросшим числом контактов между людьми, началом учебного года и возвращением детей в образовательные учреждения. Несмотря на то, что дети будут одеты по сезону, в школах неизбежно активизируется циркуляция вирусов, что является естественным процессом «проэпидемичивания». Ситуацию осложняет и то, что многие люди возвращаются из поездок по России и из других стран.

«Но действительно в ближайшие тёплые дни носить летние вещи и доставать их не стоит, повторюсь, земля холодная», — резюмировал Онищенко.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали наступление бабьего лета в столичном регионе. Она, как ожидается, продержится как минимум до середины первой декады сентября.

Мария Любицкая
