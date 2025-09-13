Атмосферное давление в Москве взлетело до рекорда 2015 года

Атмосферное давление в Москве взлетело до отметки в 763 мм рт ст, что стало рекордным показателем за 10 лет. Аналогичные значения наблюдались в 2015 году, сообщила в телеграм-канале ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В 10 утра 13 сентября атмосферное давление в Москве, на ВДНХ достигло 763 мм рт ст (1017 гПа), а это означает, что повторен рекорд 2015 года по максимальному давлению. Это антициклон с центром над Верхней Волгой обеспечил столицу первым осенним рекордом», — пишет синоптик.