Атмосферное давление в Москве взлетело до рекорда 2015 года
Обложка © Life.ru
Атмосферное давление в Москве взлетело до отметки в 763 мм рт ст, что стало рекордным показателем за 10 лет. Аналогичные значения наблюдались в 2015 году, сообщила в телеграм-канале ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«В 10 утра 13 сентября атмосферное давление в Москве, на ВДНХ достигло 763 мм рт ст (1017 гПа), а это означает, что повторен рекорд 2015 года по максимальному давлению. Это антициклон с центром над Верхней Волгой обеспечил столицу первым осенним рекордом», — пишет синоптик.
Ранее сообщалось, что в Московском регионе зафиксированы первые заморозки, пока что низкие температуры касаются лишь ночного времени, а днём столбик термометра показывает вполне приличные тёплые значения.