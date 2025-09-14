«Даже как-то поздновато»: Пока москвичи наслаждаются бабьим летом, в Сибири выпал снег
Снегопад прошёл в нескольких регионах Сибири
Обложка © VK / Лента новостей Норильска
Первый снег выпал в ряде сибирских регионов, включая Красноярский край, Тыву и Республику Алтай, что зафиксировано на фото и видео. Жительница Норильска, комментируя погоду на видео, отметила, что в 2025 году это произошло позже обычного.
Видео © VK / Лента новостей Норильска
Параллельно с этим синоптики предупредили о предстоящих заморозках в ряде частей страны. Так, по прогнозам, в Тюмени в период с 15 по 17 сентября столбики термометров могут опуститься до отметки в минус пять градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что традиционное бабье лето в столичный регион нагрянет не ранее середины сентября. По прогнозам синоптиков, этому периоду будет предшествовать похолодание с дождями и частыми переменами погоды.