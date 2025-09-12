Единый день голосования
12 сентября, 13:52

Российский регион засыпало первым снегом

В Якутии выпал первый снег

Обложка © Telegram / Колымские новости

В посёлках Удачный и Айхал Мирнинского района Якутии выпал первый снег. Местные жители активно делятся видео в социальных сетях. На кадрах видно, как улицы и машины быстро покрываются белым снежным покровом.

Видео © VK / Новости «Якутия 24»

