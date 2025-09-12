Российский регион засыпало первым снегом
В Якутии выпал первый снег
Обложка © Telegram / Колымские новости
В посёлках Удачный и Айхал Мирнинского района Якутии выпал первый снег. Местные жители активно делятся видео в социальных сетях. На кадрах видно, как улицы и машины быстро покрываются белым снежным покровом.
Видео © VK / Новости «Якутия 24»
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что традиционное бабье лето в столичный регион нагрянет не ранее середины сентября. Согласно метеорологическому прогнозу, необходимым предварительным этапом для формирования этого периода станет понижение температуры, сопровождающееся осадками и неустойчивыми погодными условиями.