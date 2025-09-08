Грязные деньги: Какие заразы живут на бумажных купюрах и монетах

Деньги могут служить средством переноса возбудителей инфекций, предупредила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва. Однако, по её словам, вероятность заражения зависит от конкретных условий использования купюр.

Так, согласно исследованиям, на купюрах могут сохраняться патогенные микроорганизмы, включая кишечную палочку, стафилококки и энтерококки. Бактерии способны жить на бумажных купюрах до одного-двух месяцев, а на металлических монетах — до одной-двух недель. Особую опасность представляют ветхие купюры, которые дольше находятся в обращении и имеют пористую структуру, благодаря чему микроорганизмы лучше сохраняются в складках.

Собеседница RT подчеркнула, что средний срок жизни российской банкноты составляет 2–2,5 года, что создаёт значительный потенциал для накопления микроорганизмов на поверхности. Тем не менее заболеть именно из-за контакта с денежными средствами достаточно сложно, особенно если соблюдать правила гигиены.