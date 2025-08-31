Врач объяснила, как при покупке готового блюда в магазине не получить бонусом сальмонеллёз

Употребление некачественных готовых блюд из магазина может привести к серьёзным кишечным инфекциям и паразитарным заболеваниям. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Елена Пехотина.

Специалист пояснила, что наибольшую опасность представляют сальмонеллёз от плохо обработанных мясных продуктов и шигеллёз от готовых салатов или молочных изделий. Также нарушение правил хранения кондитерских кремов может вызвать стафилококковую интоксикацию, а недостаточная термическая обработка рыбы и мяса — паразитарные инфекции вроде описторхоза.

«Речь идёт, в частности, о сальмонеллёзе, который часто возникает после употребления плохо прожаренного мяса птицы или яиц. Тошнота, рвота, диарея, высокая температура — сигнал о заражении организма», — добавила врач в разговоре с интернет-изданием «Подмосковьем сегодня».

Для профилактики врач рекомендует выбирать проверенные места торговли, обращать внимание на условия хранения продуктов и соблюдать правила гигиены. Пехотина подчеркнула, что готовые блюда даже в холодильнике безопасны не более 48 часов, а любые признаки порчи должны стать поводом для отказа от употребления. Особую осторожность следует проявлять детям, пожилым людям и беременным женщинам.