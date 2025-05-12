Не помог даже ковид: Инфекционист напомнил россиянам главные правила мытья рук

Большинство россиян до сих пор не научились правильно мыть руки, несмотря на жёсткие уроки пандемии. Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов в беседе с Life.ru отметил, что каждое прикосновение к поручню в метро или банкноте оставляет на коже миллионы опасных микроорганизмов, включая возбудителей CoViD-19, гепатита А, сальмонеллёза, гельминтоза и других серьёзных «болезней грязных рук».

Специалист с тревогой отмечает, что вирусы демонстрируют удивительную живучесть в повседневной среде. Коронавирус может сохранять активность на экранах смартфонов и металлических поверхностях до 28 дней, возбудители кишечных инфекций — до нескольких суток на денежных купюрах, а вирусы гриппа остаются опасными на пластиковых картах до двух недель.

При этом человек непроизвольно касается лица 23 раза в час, создавая идеальные условия для проникновения инфекции через слизистые. Владимир Неронов Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д.м.н.

Собеседник Life.ru подробно объясняет правила защиты. Он рекомендует мыть руки 30-40 секунд под тёплой проточной водой, тщательно обрабатывая все участки, включая межпальцевые промежутки и область под ногтями. В случаях, когда вода недоступна, врач советует использовать антисептик с 70% содержанием спирта или перекись водорода. По его словам, влажные салфетки являются лишь временным решением, так как они не обеспечивают полноценной очистки.

Инфекционист предлагает использовать отдельные доски для мяса и овощей при приготовлении пищи, регулярно дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, а в общественных местах носить перчатки. Он также напоминает, что полотенце для рук должно быть индивидуальным и регулярно меняться. Руки обязательно нужно мыть после возвращения с улицы, перед приготовлением и приёмом пищи, после контакта с животными или деньгами, а также до и после использования контактных линз.

«Соблюдение этих простых правил — ваша надёжная защита от 80% инфекционных заболеваний. Помните: 30 секунд у раковины могут сэкономить недели лечения», — заключил Неронов.