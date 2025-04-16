От стафилококка до плесени: Плюшевые игрушки оказались грязнее унитаза

Неожиданные результаты исследования учёных показали, что детские плюшевые игрушки могут содержать в два раза больше бактерий, чем сиденье унитаза, пишет Daily Mail. Специалисты компании MattressNextDay провели сравнительный анализ уровня микробного загрязнения различных бытовых предметов, используя точный тест на биолюминесценцию АТФ.

Данные свидетельствуют, что 29% протестированных мягких игрушек и 43% детских одеял превысили опасный порог в 1000 единиц загрязнения. Для сравнения, средний показатель сиденья унитаза составил лишь 864 единицы, а мусорного ведра — скромные 294 единицы. Среди обнаруженных микроорганизмов оказались потенциально опасные золотистый стафилококк и кишечная палочка, способные вызывать серьёзные инфекционные заболевания.

Доктор Сниегуоле Гейге из клиники It's Me & You поясняет, что для детей с неокрепшей иммунной системой такие игрушки представляют особую опасность. К тому же в волокнах плюшевых изделий могут скапливаться пылевые клещи и плесневые грибки, способные провоцировать аллергические реакции и обострение астмы.