От стафилококка до плесени: Плюшевые игрушки оказались грязнее унитаза

Доктор Сниегуоле Гейге из клиники It's Me & You поясняет, что для детей с неокрепшей иммунной системой такие игрушки представляют особую опасность. К тому же в волокнах плюшевых изделий могут скапливаться пылевые клещи и плесневые грибки, способные провоцировать аллергические реакции и обострение астмы.