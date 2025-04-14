Рассадник бактерий: Россиянам объяснили, как не подхватить инфекцию от своего смартфона

Телефон, наушники, умные часы и планшеты сопровождают нас везде, куда бы мы ни пошли. Поэтому на их поверхности скапливается такое количество бактерий, от которого можно легко подхватить инфекцию. Об этом сообщает Пятый канал.

Инфекции, которыми можно заразиться от гаджетов. Видео © Пятый канал

Исследования показали, что на экране телефона собирается в 10 раз больше вредоносных бактерий, чем на ободке унитаза. Позвонить другу в этом контексте означает то же самое, что и прильнуть лицом к писсуару в общественном туалете.

Кроме того, экран смартфона является отличной средой для размножения этих бактерий. Из-за остатков кожного жира, макияжа, грязи и частичек еды, его затягивает некая биоплёнка, в которой живут и множатся микроорганизмы.

«Микроорганизмы могут вызывать различные инфекционные заболевания. Например, те же сальмонеллы провоцируют тяжелейшие заболевания сальмонеллёза и даже могут приводить к летальным исходам», — пояснил преподаватель кафедры микробиологии и иммунологии РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева Дмитрий Снегирёв.

Чтобы не заразиться инфекцией, свои гаджеты нужно регулярно обрабатывать дезинфицирующими средствами.