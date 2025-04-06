Россиянам рассказали, какую опасность таит в себе грязное постельное бельё
Эксперт Золотарёва: В постельном белье скапливаются бактерии и пылевые клещи
В постельном белье скапливаются бактерии и пылевые клещи. Обложка © Shutterstock /FOTODOM / George Rudy
Необходимо регулярно менять постельное бельё, поскольку в нём скапливаются бактерии, пылевые клещи и аллергены. Это ухудшает состояние кожи и общее самочувствие, сообщила «Газете.ru» старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва.
По её словам, лучше всего менять спальный текстиль раз в неделю, поскольку за это время в нём накопится масса мёртвых клеток кожи, пот, жировые выделения и пыль. В такой среде обожают размножаться микроорганизмы. Если вы болеете, обильно потеете или у вас склонность к аллергии, то обновлять бельё следует ещё чаще.
Если спать постоянно на одном и том же белье, то скопившиеся там микроорганизмы и грязь станут причиной появления зуда, воспалительных процессов и раздражения кожных покровов. От пылевых клещей вы начнёте чихать, нос будет постоянно забит, а также появится повышенное слезоотделение.
«Сохраняющиеся на поверхности тканей бактерии и вирусы могут привести к передаче инфекционных заболеваний другим членам семьи больного. Помимо прочего, несвежее белье значительно ухудшает качество отдыха и сна», — сказала эксперт.
Ранее врач рассказала, что заправлять постель сразу после пробуждения не стоит. Когда вы проснулись, лучше подождать полчаса, прежде чем накинуть покрывало на кровать. Ленивым такая привычка может понравиться, но здесь всё дело опять в бактериях.