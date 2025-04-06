Россиянам рассказали, какую опасность таит в себе грязное постельное бельё

Необходимо регулярно менять постельное бельё, поскольку в нём скапливаются бактерии, пылевые клещи и аллергены. Это ухудшает состояние кожи и общее самочувствие, сообщила «Газете.ru» старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва.

По её словам, лучше всего менять спальный текстиль раз в неделю, поскольку за это время в нём накопится масса мёртвых клеток кожи, пот, жировые выделения и пыль. В такой среде обожают размножаться микроорганизмы. Если вы болеете, обильно потеете или у вас склонность к аллергии, то обновлять бельё следует ещё чаще.

Если спать постоянно на одном и том же белье, то скопившиеся там микроорганизмы и грязь станут причиной появления зуда, воспалительных процессов и раздражения кожных покровов. От пылевых клещей вы начнёте чихать, нос будет постоянно забит, а также появится повышенное слезоотделение.

«Сохраняющиеся на поверхности тканей бактерии и вирусы могут привести к передаче инфекционных заболеваний другим членам семьи больного. Помимо прочего, несвежее белье значительно ухудшает качество отдыха и сна», — сказала эксперт.