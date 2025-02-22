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22 февраля, 02:14

«Ни мы о них не знаем, ни они о нас»: Учёный раскрыл правду о микробах на Земле

Иммунолог Жемчугов: Учёные знают только 10% живущих на Земле микробов

Микробы появились на Земле за миллиарды лет до человека. Сейчас миру известны не более 10% микробов, которые живут на планете. Об этом рассказал иммунолог Владислав Жемчугов.

«Ни мы о них не знаем, ни они о нас тоже не знают, потому что они появились за миллиарды лет до человека», — цитирует Жемчугова радио «Комсомольская правда».

По словам эксперта, учёные узнают о бактериях по мере освоения родной планеты. Нередко новые организмы находят там, куда ещё не ступали люди. Это могут быть озёра в Антарктиде, джунгли, вулканы или Марианская впадина. Они продолжают обитать там, где миллионы лет не было контактов с атмосферой.

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«Эти микробы будут постепенно нас пробовать на вкус. Если мы понравимся, то они начнут размножаться», — пояснил иммунолог.

Как сообщал Life.ru, из Китая до России добрался новый метапневмовирус, который уже начал заражать людей. В особую группу риска входят дети, поэтому в детских больницах растянулись огромные очереди. Порой пациентам приходится ждать несколько часов.

Обложка ©

freepik/freepik

Лия Мурадьян
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