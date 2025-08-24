Осторожно, рынок! Ветеринар предупредила о паразитах, угрожающих животным

Кормление домашних животных сырым мясом с рынка представляет серьёзную опасность для их здоровья. Об этом рассказал доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко.

«Сырое мясо может содержать патогенные бактерии (сальмонеллу, кишечную палочку, листерии), которые вызывают тяжёлые отравления у животных и даже у людей, контактирующих с питомцем. Непроверенное мясо может быть заражено яйцами гельминтов или простейшими (например, токсоплазмами), что приводит к глистным инвазиям и другим заболеваниям», — предупредил эксперт в разговоре с «Газетой.ru». Он добавил, что такой продукт без дополнительных добавок не обеспечивает питомцев всеми необходимыми питательными веществами.

Профессор подчеркнул, что рыночное мясо часто не проходит санитарную проверку в отличие от специализированных кормов. Для минимизации рисков он рекомендовал покупать мясные продукты только у проверенных поставщиков, специализирующихся на питании для животных, и обязательно замораживать мясо на 2–3 дня перед употреблением. Также важно комбинировать мясо с овощами и витаминными добавками для создания сбалансированного рациона или обратиться к ветеринару для составления безопасного меню.