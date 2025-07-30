Эстонцы захотели кормить украинских военных консервами из диких кабанов

Министр регионального развития и сельского хозяйства Эстонии Хендрик Террас предложил властям закупать мясо диких кабанов, отстреливаемых для борьбы с эпидемией африканской чумы свиней (АЧС), и производить из него консервы для собственной армии и Вооружённых сил Украины. В интервью изданию ERR Террас уточнил, что использоваться для этих целей будет только мясо незаражённых животных.

По его словам, для остановки стремительного распространения вируса в Эстонии необходимо отстрелять определённое число особей. А чтобы минимизировать растраты, можно пустить мясо на производство продукции длительного хранения.

«Я предлагаю выкупить у охотников 30% от общего объёма отстрелянных кабанов, чтобы произвести полмиллиона банок консервов и использовать их для питания Сил обороны Эстонии и отправки в качестве государственной продовольственной помощи для Украины», — заявил глава ведомства.

Известно, что распространение вируса АЧС по всей Эстонии привело к значительным потерям: более 17 000 домашних свиней были заражены и погибли. Помимо этого, заражение выявлено у 67 диких кабанов.