83% родителей в России занимаются самолечением детей. Врач объяснила, почему это красный флаг

83% родителей в России занимаются самолечением своих детей — такие данные привёл глава Минздрава Михаил Мурашко. Врач – эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с Life.ru объяснила, почему это тревожный сигнал.

В некоторых случаях такой подход допустим, но, к сожалению, грань между безобидным домашним уходом и опасным экспериментом нередко стирается, а это может привести к опасным последствиям для ребёнка. Родители, не имея медицинского образования, могут путать симптомы разных заболеваний, что приводит не только к неправильному лечению, но и к упущенному времени. Например, обычный на первый взгляд кашель может быть признаком бронхита или даже пневмонии. Ольга Уланкина Врач – эксперт лаборатории «Гемотест»

Ещё одна проблема — неправильная дозировка лекарств. Самостоятельное назначение медикаментов, особенно антибиотиков или других сильнодействующих препаратов, без учёта возраста, веса и индивидуальных особенностей ребёнка может привести к передозировке или, наоборот, к недостаточному эффекту, предупреждает Уланкина.

Бывают случаи, когда родители не обращают внимания на «красные флаги». Например, высокая температура (особенно у младенцев), затруднённое дыхание, судороги, признаки обезвоживания, кровотечение требуют немедленного обращения к врачу. Игнорирование этих симптомов может стоить ребёнку не только здоровья, но и жизни.

По словам врача, самостоятельно можно справиться с лёгкой простудой, которая сопровождается незначительным кашлем и насморком, небольшим повышением температуры, а также с незначительными ссадинами и порезами. Всё это при условии, что ребёнок старше 6 месяцев. А вот обращаться к медикам нужно, если температура у ребёнка поднялась выше 38°C, дыхание стало затруднённым, возникли свистящие хрипы и одышка. То же правило действует и при сильной боли в животе, груди, голове, судорогах, вялости, нарушении сознания, сыпи на коже, рвоте и диарее. Также не стоит забывать, что медицинской помощи требует любая травма.